Como chegam as adversárias do Brasil para a primeira fase da Copa América 

Seleção Brasileira está no Grupo B. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O Brasil segue em preparação para a estreia na Copa América, que está marcada para o próximo domingo (13), às 21h, contra a Venezuela. A competição contará com a participação de 10 seleções e será realizada no Equador.

Na fase inicial, os participantes foram divididos em dois grupos e se enfrentarão em turno único para a definição dos classificados. Vão aos mata-matas, os dois primeiros de cada chave.

O Grupo A contará com Equador, Argentina, Chile, Uruguai e Peru. Enquanto o Brasil está no Grupo B, junto de Colômbia, Paraguai, Venezuela e Bolívia.

Zero Hora destaca como chegam os adversários da Seleção na primeira fase. Confira.

Bolívia

A seleção boliviana realizou apenas dois amistosos antes da Copa América, ambos diante do Panamá e com duas derrotas somadas. Em maio, a Bolívia perdeu para as panamenhas por 2 a 0. Depois, em junho, sofreu uma goleada de 5 a 1 das adversárias.

Atualmente, a Bolívia aparece na 105ª colocação no ranking mundial de futebol feminino.

Colômbia

Colômbia, de Linda Caicedo, é uma das sensações do futebol sul-americano. Divulgação / Federação Colombiana de Futebol

A seleção colombiana vem de sete testes realizados nesta temporada, com duas vitórias (Coreia do Sul e Austrália), dois empates (Japão e Coreia do Sul) e três derrotas (Estados Unidos e Japão, duas vezes). Neste período, foram sete gols marcados e 15 sofridos.

Atualmente, a Colômbia é a 18ª colocada no ranking da Fifa. Na última Copa do Mundo, as colombianas fizeram a melhor campanha entre os países sul-americanos, chegando às quartas de final.

Venezuela

A seleção venezuelana realizou quatro amistosos antes da estreia na Copa América. Até então, são duas vitórias (Nova Zelândia e Panamá), um empate (Panamá) e uma derrota (Nova Zelândia). No recorte, são seis gols marcados e quatro sofridos.

Em relação ao ranking, a Venezuela ocupa a 48ª colocação ranking da Fifa.

Paraguai

Paraguai vem de quatro amistosos em 2025. Divulgação / Associação Paraguai de Futebol

As paraguaias vêm de quatro jogos realizados na temporada, todos contra adversários sul-americanos. Ao todo, soma duas derrotas para o Uruguai. Além de um empate e uma vitória sobre o Equador. Foram três gols marcados e três sofridos nesses amistosos.

Atualmente, o Paraguai é o 45º no ranking mundial da Fifa.

Jogos do Grupo B