Luany foi uma das protagonistas da goleada brasileira. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira não teve dificuldades para emplacar sua segunda vitória na Copa América Feminina. Diante da fraca Bolívia, a equipe de Arthur Elias goleou por 6 a 0, na tarde desta quarta-feira (16), no Equador.

A atacante Luany, ex-Grêmio, foi uma das grandes protagonistas da vitória. Os dois primeiros gols saíram de seus pés. Enquanto outros três surgiram em jogadas finalizadas pela também atacante Kerolin. Amanda Gutierres, nos acréscimos, fez o último.

O triunfo coloca a Seleção Brasileira na liderança do Grupo B. Até então, a equipe canarinho é a única com seis pontos conquistados.

O próximo compromisso está agendado para 22 de julho, às 21h, contra o Paraguai. Depois, ainda há o jogo contra a Colômbia, no dia 25, pela primeira fase.

Formação canarinho

Após a estreia com vitória sobre a Venezuela, o técnico Arthur Elias modificou a equipe quase que por completo. Apenas a lateral Fe Palermo e a atacante Gabi Portilho foram mantidas no time.

Primeiro tempo avassalador

Luany (centro) fez os dois primeiros gols. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

As mudanças, porém, não impediram a Seleção Brasileira de comprovar o domínio e o favoritismo diante das bolivianas. Logo nos primeiros minutos, Fátima Dutra e Kerolin finalizaram para fora. Enquanto Yayá bateu nas mãos da goleira.

A jogada do gol foi construída aos 12. Após passe de Dudinha, a atacante Luany recebeu na área, dominou e bateu com o pé direito. A bola chegou a bater no travessão antes de morrer no fundo das redes.

Depois disso, a afobação voltou a atrapalhar o Brasil, que não era preciso em suas conclusões. Foram duas finalizações nas mãos da goleira Ericka Cossio, com Fátima Dutra e Ary Borges. E uma sobre a meta, com Luany, antes de o placar ser ampliado.

A vantagem aumentou no oportunismo da atacante ex-Grêmio. Aos 32, Fátima Dutra finalizou e a goleira espalmou para a frente. Luany, bem posicionada, ficou com a sobra e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Kerolin deixou o primeiro dela de pênalti. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Logo na sequência, aos 35, a atacante voltou a ser protagonista. Na área, Salvatierra fez falta em Luany e a arbitragem assinalou pênalti. Kerolin assumiu a responsabilidade e bateu com perfeição, no cantinho esquerdo, para construir a goleada.

Antes de o primeiro tempo se encerrar, Dudinha ainda teve a sua chance, mas finalizou para fora. Assim como Ary Borges, que até balançou as redes, mas estava em posição de impedimento.

Reta final

O hat-trick de Luany quase veio aos 12 minutos do segundo tempo. Após falta cobrada por Fátima Dutra, Gabi Portilho cruzou para Luany que, de cabeça, mandou na trave boliviana.

Depois, a Seleção Brasileira até chegou a balançar as redes por duas vezes, mas a assistente apontou impedimento. Primeiro, com Ary Borges e, depois, com Kerolin.

O Brasil voltou a assustar em dois lances da artilheira Amanda Gutierres. Aos 26, Gio cruzou e a centroavante cabeceou, mas Ericka Cossio fez a defesa. Depois, aos 30, foi a vez de Yasmim mandar a bola à área e a jogadora do Palmeiras finalizar por cima do gol.

Antes de o placar ser alterado, o travessão voltou a ser inimigo do Brasil, aos 32. Gio cruzou com perfeição à área e Mariza cabeceou, mas parou no poste.

No minuto seguinte, porém, ninguém impediu Kerolin de marcar o segundo dela. Após passe de Marta, a atacante invadiu a área, venceu a marcação e finalizou para o fundo das redes.

Embalada pelo gol, Kerolin buscou o seu hat-trick logo na sequência. Aos 37, a bola sobrou para ela na entrada da grande área. A capitã brasileira chutou de primeira para vencer Ericka Cossio.

Quando as bolivianas já aguardavam o apito final, ainda deu tempo de Amanda Gutierres deixar o seu. Após bola levantada por Kerolin, a centroavante do Palmeiras tocou de cabeça para o gol, no último minuto.

Copa América – 2ª rodada – 16/7/2025

Bolívia (0)

Ericka Cossio; Eyda Serrudo, Lucerito Bravo, Érika Salvatierra e Aide Mendiola; Yaneth Viveros (Alurralde, 31'/2ºT), Nelly Carballo (Marlene Flores, 36'/2ºT) e Angelina Rivero; Ana Rojas, Emilie Doerksen e Abi Quiroz (Anabel Flores, 40'/2ºT). Técnica: Rosana Gómez.

Brasil (6)

Camila Rodrigues; Fe Palermo (Amanda Gutierres, 19'/2ºT), Kaká (Mariza, 19'/2ºT), Tarciane e Fátima Dutra (Yasmim, 29'/2ºT); Yayá, Ary Borges e Kerolin; Luany, Dudinha (Marta, 19'/2ºT) e Gabi Portilho (Gio Garbelini, 19'/2ºT). Técnico: Arthur Elias.