Duda Sampaio (centro) jogou no Inter em 2022 e fez um dos gols da vitória brasileira.

Com atuação abaixo das expectativas, a Seleção Brasileira venceu a Venezuela apenas por 2 a 0 na abertura da Copa América Feminina. O resultado foi construído com gols de Amanda Gutierres e Duda Sampaio, na noite deste domingo (13), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito.