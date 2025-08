Brasil resolve no primeiro tempo, goleia Uruguai e vai enfrentar a Colômbia na final da Copa América Feminina

Amanda Gutierres marcou duas vezes e ajudou Brasil a conquistar vaga na decisão. Rodrigo Buendia / AFP

O Brasil está, mais uma vez, na final da Copa América Feminina. Na noite desta terça-feira (29), construiu vantagem sólida logo no primeiro tempo, fez 5 a 1 no Uruguai e vai enfrentar a Colômbia na decisão.

Três dos cinco gols foram marcados antes da primeira meia hora de jogo. Balançaram as redes para o Brasil Amanda Gutierres (duas vezes), Gio Queiroz, Marta, de pênalti, e Dudinha, anotaram. O gol de honra do Uruguai foi de Isa Haas, contra.

Leia Mais Colômbia vence Argentina nos pênaltis e vai à final da Copa América Feminina

A final ocorre no sábado (2) às 18h, em Quito, no Equador. Na sexta-feira (1°), Uruguai e Argentina fazem a disputa do terceiro lugar.

O resultado também garantiu a Seleção nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. As duas finalistas da Copa América conquistam vaga automaticamente.

Vantagem confortável

Foi o Uruguai quem começou levando perigo ao gol da Seleção Brasileira. Logo aos cinco minutos, a jogadora do Inter, Belén Aquino, fez boa jogada pela esquerda e cruzou. Wendy Carballo finalizou e obrigou a goleira Claudia a fazer defesa difícil depois de uma finalização na pequena área.

A resposta não demorou a vir. E do melhor jeito possível para a Seleção: aos 10 minutos, Marta fez jogada pela direita e cruzou com perfeição, na cabeça de Amanda Gutierres. Ela ganhou com facilidade da zagueira Angela Gomez e cabeceou firme para abrir o placar.

E a vantagem foi ampliada dois minutos depois. Após bola dividida na área, ela se apresentou para Gio Queiroz. Oportunista, ela se aproveitou e fez o segundo do Brasil.

O jogo seguiu movimentado. Logo após o Brasil ampliar, o Uruguai quase descontou. E sempre com Belén Aquino levando perigo. A bola escorada chegou até a atacante na pequena área, que chutou no travessão.

Mas a tônica do jogo se manteve: quando o Uruguai assustava, o Brasil marcava. Após cobrança de falta na esquerda, a arbitragem assinalou um (questionável) pênalti, ao sinalizar que Daiana Faria teria derrubado Isa Haas na área. Com categoria e com direito a paradinha, Marta bateu no canto oposto à da goleira para encaminhar vaga na final antes dos 30 minutos.

Seleção amplia na etapa final

No início do segundo tempo, o Uruguai se aproveitou de uma desconcentração para chegar ao gol. Após cobrança de escanteio do lado esquerdo, Isa Haas deu de canela na bola e mandou contra o próprio patrimônio, descontando para as adversárias.

Os primeiros 15 minutos foram confusos e truncados por parte da arbitragem. O Uruguai até ensaiou ir pra cima, mas não conseguia também pela falta de ritmo, de um jogo que parava constantemente por faltas.

Aos 20, o Brasil resolveu de vez o jogo. Amanda Gutierres cobrou falta, de longe. Ela bateu rasteiro, no canto da goleira, que não conseguiu fazer a defesa. Era o segundo dela na partida e o quarto do Brasil.

Na reta final de jogo, já depois dos 40 minutos do segundo tempo, Dudinha invadiu a área e bateu forte. O 5 a 1 selou de vez a vaga rumo à final da Copa América.

Copa América Feminina — semifinal — 29/7/2025

Brasil (5)

Claudia; Antônia, Tarciane (Mariza) e Isa Haas (Kaká); Luany, Angelina (Vitória), Duda Sampaio, Fatima Dutra e Marta (Kerolin); Amanda e Gio (Dudinha). Técnico: Arthur Elias.

Uruguai (1)

Agustina Sanchez; Angela Gomez (Fitipaldi), Velazco, Daiana (Barone) e Yannel; Fefa Lacoste, Wendy Carballo, Alaides Paz (Pilar) e Pizarro; Belén Aquino e Juliana Viera. Técnico: Ariel Longo.

GOLS: Amanda Gutierres (10'/1ºT e 20'/2ºT), Gio Queiroz (12'/1ºT), Marta (28'/1ºT), e Dudinha (41'/2ºT) (B); Isa Haas (contra) (5'/2ºT) (U).

CARTÕES AMARELOS: Isa Haas e Kaká (B); Wendy Carballo, Ariel Longo e Daiana (U).

ARBITRAGEM: Zulma Quiñonez (PAR), auxiliada por Nadia Weiler (PAR) e Nancy Fernandez (PAR). VAR: Wilfredo Campos (BOL).