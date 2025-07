Brasil inicia busca por nono título da Copa América diante da Venezuela

O começo da caminhada em busca da manutenção da hegemonia será diante de um adversário humilde no cenário sul-americano. A seleção venezuelana é apenas a 48ª no ranking mundial da Fifa.

De toda forma, o Brasil trata o confronto com seriedade. Assim como fará com todos os rivais desta fase inicial.

Mesmo com o respeito aos adversários, a Seleção Brasileira tem um objetivo claro na competição. Para além da vaga nos Jogos Olímpicos , o título da Copa América também garante a hegemonia no cenário sul-americano.

— Encaro como uma competição que nós temos, sim, a responsabilidade de vencer , porque como o Brasil venceu oito das nove vezes, a gente não pode fazer diferente. Queremos que a Seleção evolua e conquiste mais do que conquistou, então não podemos deixar de conquistar aquilo que já foi (conquistado), mas entendendo que o futebol sul-americano, assim como no mundo inteiro, cresceu — enfatizou o técnico Arthur Elias.

Na fase inicial da Copa América, o Brasil também duelará com Bolívia, Paraguai e Colômbia. Apenas as duas melhores seleções avançarão aos mata-matas, onde enfrentarão os dois classificados do grupo que conta com Equador, Argentina, Chile, Uruguai e Peru.