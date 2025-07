Brasil enfrenta o Paraguai em busca da classificação antecipada na Copa América

Classificação

O Brasil é o atual líder do Grupo B, com 100% de aproveitamento . Uma vitória sobre o Paraguai deixa a Seleção com nove pontos e já garantido nos mata-matas. Assim, apenas a Colômbia , vencendo os dois confrontos, seria capaz de ultrapassar a equipe de Arthur Elias.

As duas seleções, que são consideradas as referências do futebol sul-americano se enfrentam na última rodada. No melhor dos cenários, brasileiras e colombianas decidirão a liderança do Grupo B. O confronto ocorre na sexta-feira, às 21h, também em Quito.