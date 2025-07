Brasil enfrenta Bolívia em busca da segunda vitória na Copa América 

Seleção Brasileira em preparação para enfrentar a Bolívia. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira busca embalar na Copa América Feminina e, para isso, terá a Bolívia pela frente. O jogo válido pela segunda rodada ocorre às 18h desta quarta-feira (16), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito.

Após a vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela, a equipe canarinho pode aproveitar-se da fragilidade do adversário para assumir a liderança do Grupo B. Na estreia, as bolivianas perderam por 4 a 0 para o Paraguai.

Além do favoritismo natural, o Brasil também conta com o retrospecto a seu favor. Em cinco duelos contra a Bolívia são cinco vitórias, com 40 gols marcados e apenas um sofrido — há cerca de 20 anos, na Copa América de 2006.

Depois deste jogo, a Seleção Brasileira ainda terá mais dois desafios pela primeira fase. Com uma folga na terceira rodada, a equipe de Arthur Elias volta a campo na próxima terça-feira (22), contra o Paraguai. O último jogo será no dia 25, diante da Colômbia.