Brasil empata com a Colômbia em jogo marcado por expulsão de ex-goleira do Grêmio

Brasil, de Kerolin, empatou com a Colômbia.

Um Brasil irreconhecível apenas empatou com a Colômbia na partida que fechou a primeira fase da Copa América Feminina. O 0 a 0 ainda ficou marcado pela expulsão bizarra de Lorena , na etapa inicial, quando a ex-goleira do Grêmio colocou a mão na bola fora da área.

De toda forma, o resultado manteve a Seleção Brasileira na liderança do Grupo B, com 10 pontos. Agora, a equipe de Arthur Elias se prepara para enfrentar o Uruguai nas semifinais, na próxima terça-feira (29), às 21h, em Quito. O outro mata será entre Colômbia e Argentina, na segunda (28).

Brasil irreconhecível

A Colômbia surpreendeu o Brasil e foi melhor durante toda a etapa inicial. Logo aos sete minutos, as adversárias mostraram as credenciais, quando a bola foi lançada à área e, por sorte, Caribalí não conseguiu alcançar e empurrar às redes.

A Seleção tentou uma resposta rápida, em um dos poucos momentos de perigo do primeiro tempo, e arriscou com Dudinha . A atacante, porém, finalizou direto para fora.

A partir de então, o domínio colombiano foi completo, mas as melhores chances vieram com Linda Caicedo, que parou em Lorena, e Leicy Santos, que chutou sobre o gol.

Expulsão

O lance polêmico veio aos 20 mimutos . Linda Caicedo foi lançada e ia sair sozinha de cara para o gol, quando Lorena deixou a área e tirou com o braço esquerdo . A árbitra tinha a advertido apenas com amarelo, mas foi chamada pela auxiliar e aplicou o vermelho direto , para o desespero brasileiro.

Arthur Elias, então, teve de recorrer ao banco de reservas e promover a estreia da goleira Claudia com a camisa da Seleção. Para isso, a jovem Jhonson foi sacada do time.

E se o domínio colombiano já era quase completo antes da superioridade numérica, com uma a mais a situação só piorou. Leicy Santos e Loboa ainda construíram boas oportunidades na etapa inicial, mas mandaram para fora.

Enquanto o Brasil só conseguiu responder com Dudinha , pela linha de fundo, e Kerolin , que parou em Tapia.

Reta final morna

Brasil voltou com outra postura para o segundo tempo.

O Brasil voltou para o segundo tempo com a mesma formação, mas com outra postura e logo no primeiro minuto tentou levar perigo. Dudinha arriscou de fora da área, mas parou em defesa tranquila de Tapia.