Brasil busca confirmar liderança de grupo da Copa América em duelo contra a Colômbia 

A Seleção Brasileira , enfim, terá um duelo de alto nível na Copa América . A partir das 21h desta sexta-feira (25), a equipe de Arthur Elias enfrentará a Colômbia no Estádio IDV, em Quito, pela última rodada da fase classificatória.

Em franca evolução, a seleção de Linda Caicedo tem a segunda melhor campanha do Grupo B. São duas vitórias e um empate na largada da competição. Agora, se conquistar um triunfo inédito sobre o Brasil, a Colômbia terminará na liderança da chave .

Já classificado às semifinais, o Brasil acumula 100% de aproveitamento na competição. E também pode ver a confiança crescendo com um triunfo sobre as colombianas.

E a sequência?

Após este jogo, as seleções classificadas voltarão suas atenções às semifinais. O líder do Grupo A enfrentará o vice-líder do Grupo B, e vice-versa, em confrontos únicos.