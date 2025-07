Atacantes do Inter comemoram terceira vitória seguida sobre o Grêmio no sub-20: "É trabalho"

Clara Güell abriu o placar para o Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas emplacaram a terceira vitória seguida sobre as Mosqueteiras no sub-20. O triunfo por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira (14), foi conquistado no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, válido pelo Gauchão da categoria.

O Inter abriu o placar com a atacante uruguaia Clara Güell, de 19 anos. Integrada ao elenco sub-20 para a disputa do clássico, ela comemorou seu primeiro gol com a camisa colorada.

— Me senti muito bem, muito tranquila, porque senti a confiança do treinador e das minhas companheiros. Foi muito especial para mim. Meu primeiro gol em Gre-Nal — afirmou Clara, em entrevista exclusiva a ZH.

Contratada neste ano, a jogadora vem recebendo oportunidades no elenco principal. Até então, são 10 jogos pela equipe adulta.

— É especial porque tenho uma experiência do profissional. Me sinto relaxada, mais tranquila com essa experiência e com a confiança delas (colegas de time) também — reiterou.

Decisiva mais uma vez

Joana chegou a três gols em três clássicos. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O gol que confirmou a vitória veio de uma atleta "mais experiente" em clássicos. A atacante Joana, de 20 anos, marcou nos três Gre-Nais disputados nos últimos 15 dias.

— Agradecer a Deus, a minha equipe, novamente. Sou sempre grata por elas. E foi bom. Eu fui bem ali, decisiva e consegui fazer o gol. É trabalho. Estamos muito felizes e trabalhando muito. A cada dia, evoluindo — comemorou Joana, em entrevista exclusiva a ZH.

Com a vitória desta segunda, o Inter assegurou a liderança isolada do Gauchão sub-20. O próximo compromisso pela competição será no domingo (20), às 15h, contra o Cruzeiro. Antes disso, porém, as Gurias Coloradas jogam pelo Brasileirão sub-20, na quarta-feira (16), às 16h, contra o Itacoatiara-AM.