Atacante se despede do Juventude: "Sigo rumo a um novo projeto e imensamente grata" 

A atacante Milena não cumprirá os últimos seis meses de seu contrato com o Juventude. Por meio das redes sociais, a jogadora despediu-se do clube e afirmou que seguirá "rumo a um novo projeto".

"Vou levar todo aprendizado em minha bagagem de vida. Fazer parte dessa equipe foi um sonho realizado e lembro com carinho dos primeiros momentos no Juventude, o quanto aprendemos, nos desenvolvemos como profissionais e chegamos longe. Agora, sigo rumo a um novo projeto e imensamente grata pela parceria de todos ", escreveu nas redes sociais.

Com 26 anos, a atleta chegou a Caxias do Sul no final de 2024. Ao todo, disputou 13 jogos, com quatro gols marcados pelo Juventude. Milena ainda foi campeã do Interior pelo clube na última temporada.