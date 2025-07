Atacante rescinde com o Juventude e acerta com clube do Exterior no feminino

A atacante Jaielly não cumprirá seus últimos meses de contrato com o Juventude e se transferirá para o futebol israelense. A atleta tinha vínculo com o clube alviverde apenas até dezembro deste ano.

Com 22 anos, Jaielly chegou a Caxias do Sul nesta temporada. Ao todo, foram 13 jogos, com dois gols e uma assistência com a camisa do Juventude.