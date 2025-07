Atacante do Inter é emprestada ao Palmeiras; saiba o período 

Anny Marabá jogará pelo Palmeiras. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A atacante Anny Marabá não seguirá no Inter para o restante da temporada. A jogadora foi emprestada ao Palmeiras até dezembro de 2025.

Com 23 anos, a atleta não recebeu muitas oportunidades no clube colorado. Foram apenas nove jogos (quatro como titular) e um gol marcado ao longo do Brasileirão Feminino.

Agora, ela ficará à disposição da técnica Camilla Orlando para os próximos compromissos da temporada. O Palmeiras segue vivo em Brasileirão, Paulistão e Copa do Brasil.

Anny Marabá tem contrato com o Inter até dezembro de 2026. O empréstimo junto ao Palmeiras, porém, tem opção de compra após o período de seis meses.

Carreira

Anny Marabá foi o grande destaque do Atlético-MG na última temporada. Em 16 jogos, marcou sete gols e concedeu uma assistência. Na carreira, a jogadora também defendeu as cores de Flamengo e Vasco.

Situação do Inter

Com a saída de Anny Marabá, o clube colorado tem apenas uma centroavante de origem no elenco: a uruguaia Julieta Morales. Com cinco gols, ela é a artilheira do Inter na temporada.

A jovem Alice, oriunda das categorias de base, também é centroavante. No entanto, vem sofrendo com lesões e não atua desde 2023.