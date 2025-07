Atacante do Inter comemora gol e vitória no clássico: "Bem importante para nós"

Joana decidiu o Gre-Nal em favor do Inter. Lara Vantzen / Internacional / Divulgação

O Inter venceu o Grêmio, por 1 a 0, no primeiro clássico do Brasileirão Feminino sub-20. O resultado foi construído com gol da atacante Joana, de 20 anos, ainda na etapa inicial.

— Acho que o Gre-Nal sempre é guerra. E a gente conseguiu sair com a vitória e com os três pontos. É bem importante para nós. Então, estou bem feliz e é agradecer a toda a equipe — afirmou a atleta.

A jogadora é uma das artilheiras do Inter na competição sub-20. Com quatro gols, ela empatou com a zagueira Milenna na vice-artilheira. Ambas estão atrás apenas da atacante Stephanie, com cinco.

O Inter se prepara, agora, para reencontrar o Grêmio na competição nacional. As equipes duelam na próxima quinta-feira (10), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, pela quarta rodada.