Atacante do Inter chega à marca de três gols em três clássicos consecutivos contra o Grêmio

Joana fez três gols sobre o Grêmio nos últimos 15 dias. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As três vitórias consecutivas do Inter sobre o Grêmio no sub-20 tiveram uma protagonista. A atacante Joana, de 20 anos, marcou gols nos três clássicos válidos por Brasileirão e Gauchão.

No primeiro clássico, foi ela autora do único gol do jogo no Sesc. A vitória por 1 a 0 foi construída ainda aos seis minutos do tempo inicial, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão sub-20 e realizado em 3 de julho.

— Gre-Nal sempre é guerra. E a gente conseguiu sair com a vitória e com os três pontos. É bem importante para nós — afirmou Joana, na ocasião.

As equipes se reencontraram no dia 10 de julho, no Passo D'Areia, em duelo que terminou com vitória colorada por 2 a 0. Desta vez, Joana fez o segundo gol do Inter, aos 16 minutos do segundo tempo. Danny Teixeira abriu o placar, aos 13. O jogo foi válido pela quarta rodada do Brasileirão sub-20.

— Muito feliz por encaminhar a classificação, pelos três pontos e pelo meu gol também. É sempre uma honra jogar no Inter — comemorou a atacante Joana, naquele momento.

Por fim, o último clássico da série de três ocorreu nesta segunda-feira (14), no CT Hélio Dourado. A vitória colorada, por 2 a 0, foi válida pela segunda rodada do Gauchão sub-20. Clara Güell abriu o placar, aos 23, e Joana voltou a balançar as redes, aos 24. Foi terceiro triunfo consecutivo do Colorado, com três gols da atacante.

— É trabalho. Estamos muito felizes e trabalhando muito. A cada dia, evoluindo — afirmou Joana, após o último clássico.