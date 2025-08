Atacante do Grêmio é regularizada e fica à disposição para a Copa do Brasil 

Atleta marcou três gols pelo Real Brasília no Brasileirão.

A atacante Kim Campos, de 25 anos , já está à disposição do Grêmio para os próximos compromissos da temporada. O clube tricolor ainda disputará Gauchão e Copa do Brasil em 2025.

A atleta foi regularizada no BID da CBF na tarde desta segunda-feira (28). Por conta disso, poderá fazer sua estreia diante do Bahia, em 6 de agosto, fora de casa. O duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil.