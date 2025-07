Atacante do Grêmio é convocada para defender a Argentina na Copa América 

Yamila Rodríguez foi convocada. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A atacante Yamila Rodríguez, do Grêmio, foi convocada para defender a Argentina na Copa América. A jogadora de 27 anos já estava junto da seleção nos amistosos da data Fifa de junho.

A lista do técnico Germán Portanova conta com 23 atletas. Entre elas, o destaque também fica por conta da meia Agostina Holzheier, que atualmente está no Racing, mas que já defendeu as cores gremistas em 2023.

A Argentina estreia na competição no dia 15 de julho, às 18h, contra o Uruguai. As duas seleções estão no Grupo A, que ainda conta com Equador, Chile e Peru.

Na fase inicial da Copa América, as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois primeiros avançam para as semifinais. A partir dos matas, as disputas serão em jogo único até que o campeão seja conhecido.

Confira a lista de convocadas