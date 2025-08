Atacante do Grêmio é apresentada e promete: "Podem esperar muita garra e determinação"

As Mosqueteiras voltam a campo na próxima quarta-feira (6), às 15h, pela Copa do Brasil. O duelo será contra o Bahia , em Feira de Santana.

Kim Campos já está regularizada no BID da CBF e fica à disposição do técnico Cyro Leães. Além da Copa do Brasil, o Grêmio também disputará o Gauchão no segundo semestre. O primeiro compromisso pela competição estadual está agendado para 10 de agosto, em casa, contra o Brasil-Far.