Atacante do Brasil comemora liderança do grupo na Copa América: "Objetivo concluído"

Gabi Portilho sentiu o joelho e não conseguiu completar o jogo. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira encerrou a primeira fase da Copa América de maneira invicta. O último jogo, que selou a liderança do Grupo B, foi realizado na noite desta sexta-feira (25) e terminou com o empate em 0 a 0 com a Colômbia.

O Brasil atuou mais de 60 minutos com uma atleta a menos. Aos 20 do primeiro tempo, a goleira Lorena foi expulsa por colocar a mão na bola fora da área.

— A gente se dedicou, correu e teve as melhores oportunidades de gol. Infelizmente, não conseguimos fazer, mas é isso. Agora é descansar, pensar na semifinal. Acho que a gente sai daqui com a cabeça erguida e com o objetivo concluído que era o primeiro lugar — afirmou a atacante Gabi Portilho.

A Seleção ainda terminou o jogo apenas com nove em campo. Portilho sentiu o joelho, após choque com Daniela Montoya, aos 37 minutos do segundo tempo e saiu de campo. O Brasil já havia feito as cinco trocas e, por isso, teve de completar a partida apenas com nove atletas.

— A árbitra deixou o jogo rolar e foram muitas pancadas. Eu levei uma pancada muito forte no joelho, mas graças a Deus não foi nada grave. A Yayá também está com o olho que não consegue enxergar, mas Brasil é isso, é garra, superação — ressaltou a atacante.