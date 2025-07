Arthur Elias afirma sobre disputa da Copa América: "Temos a obrigação de vencer"

A Seleção Brasileira segue em preparação para a disputa da Copa América. Com treinos na Granja Comary, no Rio de Janeiro, o Brasil vem fazendo os últimos ajustes antes da estreia contra a Venezuela , no próximo domingo (13), a partir das 21h.

— A Seleção venceu grandes adversárias, fez jogos excelentes contra as principais seleções do mundo, subiu no ranking da Fifa. Mas, além de um número, que é subir no ranking, a nossa performance, evidentemente, hoje está bem melhor do que a gente mostrou nas Olimpíadas, e mesmo assim fomos medalha de prata. Então, hoje, estou muito satisfeito com a nossa preparação — afirmou o técnico Arthur Elias, em entrevista coletiva.