Após críticas, Conmebol anuncia mudanças no esquema de aquecimento da Copa América

Após fortes críticas da Seleção Brasileira, a Conmebol anunciou mudanças no esquema de aquecimento das atletas antes das partidas válidas pela Copa América Feminina. A partir de agora, as jogadoras poderão utilizar o gramado do estádio antes dos confrontos.

"Após uma avaliação do campo nos estádios da competição, e levando em consideração o feedback recebido, a Conmebol decidiu implementar um ajuste em suas operações. A partir de agora, além das goleiras, as jogadoras de linha também poderão se aquecer em campo pelo mesmo período de 15 minutos ", informou a Conmebol ao ge.globo.

Depois da estreia contra a Venezuela, a delegação brasileira já havia questionado a proibição da Conmebol. A entidade não permitia que as jogadoras de linha utilizassem os campos antes do apito inicial.

Após o jogo contra a Bolívia, as críticas públicas foram ainda mais duras. Afinal, as delegações brasileira e boliviana tiveram que dividir a mesma sala para o aquecimento . Segundo os relatos, o espaço tinha cerca de 15m².

— A questão do aquecimento me preocupa muito, porque hoje (quarta-feira), por exemplo, a gente teve uma jogadora que, no final do aquecimento, sentiu ali a possibilidade de ter algum problema muscular, mas foram feitos os testes. Outra jogadora não aqueceu porque não tem espaço para aquecer. Se precisa trocar (a escalação) em cima da hora, a jogadora vai entrar em campo sem aquecimento porque o lugar não cabe as 20 para aquecer — relatou o técnico Arthur Elias.