Zagueira e atacante do Inter são convocadas para disputar a Copa América pelo Uruguai 

A seleção uruguaia foi convocada, nesta sexta-feira (13), para a disputa da Copa América Feminina . Entre as 23 chamadas, destaque para a zagueira Fefa Lacoste e a atacante Belén Aquino , ambas do Inter .

A lista do técnico Ariel Longo ainda conta com duas ex-jogadoras do clube colorado: a meia Ximena Velazco, que atualmente está no espanhol DUX Logroño, e a atacante Wendy Carballo, que agora defende o Bahia.