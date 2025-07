Volante do Juventude acerta com o Inter para a sequência da temporada no feminino 

Alice não seguirá no Juventude para a sequência da temporada. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

A volante Alice, de 22 anos, não permanecerá no Juventude para a sequência da temporada. Destaque do Alviverde na disputa do Brasileirão Feminino, a meio-campista assinou com o Inter até o final de 2026.

De acordo com o que foi apurado por GZH, a volante não cumprirá os últimos seis meses de contrato com o Juventude e se transferirá para o Colorado ainda neste ano. Por conta disso, ficará à disposição de Maurício Salgado para as disputas de Gauchão e Copa do Brasil.

No Juventude desde 2023, Alice despede-se do clube como a segunda atleta que mais vezes vestiu a camisa alviverde. Foram 60 jogos, nove gols e duas assistências. Além de dois acessos, ajudando a levar as Esmeraldas da Série A-3 para a elite do Brasileirão.

Na carreira, a volante também passou por Fluminense, Fortaleza, Brasil de Farroupilha e Real Ariquemes-RO. Com 1m80cm, a atleta também já atuou como zagueira.

Números de Alice pelo Juventude