Veja os confrontos da segunda fase da Copa do Brasil Feminina 2025 

A CBF realizou, na tarde desta segunda-feira (2), o sorteio para definir os confrontos e os mandos de campo da segunda fase da Copa do Brasil Feminina . O evento ocorreu na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

O Brasil de Farroupilha é o único gaúcho que disputará esta etapa. O time rubro-verde enfrentará o Itacoatiara, do Amazonas, em 11 de junho (data-base) , no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.

Nesta fase, os 16 times da Série A-3 que se classificaram enfrentarão as 16 equipes que disputam a Série A-2. Grêmio, Inter e Juventude, que estão na elite do Brasileirão Feminino, entram apenas na terceira fase. Todas as etapas serão disputadas em jogo único, com mandos sorteados.