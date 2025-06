Técnico do Inter comenta chances de classificação no Brasileirão Feminino: "Vamos brigar por isso"

Inter venceu o América-MG por 3 a 2 no Passo D'Areia. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter ainda alimenta o sonho de avançar às quartas de final do Brasileirão Feminino. A duas rodadas do fim da primeira fase, a equipe está a dois pontos do G-8.

A vitória que manteve o sonho colorado veio diante do América-MG, por 3 a 2, neste sábado (7). Os três pontos, porém, foram suados. Após abrir dois gols de vantagem, o Inter viu o adversário empatar e teve de buscar a reação na reta final, aos 38 minutos, com Ketlin balançando as redes.

— Acho que é exaltar a capacidade do time de resgatar o jogo. Depois (dos gols do América-MG), a gente continuou sendo o time que estava buscando o resultado. Então, ainda bem que ele veio, mas estou bem satisfeito, principalmente com o grau de entrega do time todo — avaliou o técnico Maurício Salgado.

Briga pela vaga

O resultado mantém o Inter na 12ª colocação, com 14 pontos conquistados. O América-MG, que é o oitavo, tem 16.

— O Inter tem que brigar, se tem chance. E mesmo se a gente não tivesse vencido hoje (sábado) e não tivesse mais chance, iríamos brigar e fazer dois grandes jogos. Então, estamos na briga, bem otimistas. Hoje foi uma vitória muito do grupo — afirmou o treinador, que completou:

— Tem dois jogos nos possibilitam seis pontos. Então, é o que nós vamos tentar buscar. Vamos brigar por isso.

Próximas partidas

As Gurias Coloradas voltam a campo no próximo domingo (15), às 18h, diante do Corinthians. O jogo também será disputado no Passo D'Areia.

Depois, o Inter fecha a etapa classificatória contra o São Paulo. A partida derradeira está marcada para 18 de junho, às 15h, em Cotia.