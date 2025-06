Técnica do Palmeiras assume a seleção brasileira feminina sub-20

Camilla iniciou a trajetória como técnica na base do Inter. (Staff Images/ CBF)

Palmeiras e CBF anunciaram, neste sábado (14), um acordo para que a técnica Camilla Orlando assuma a seleção feminina sub-20. A treinadora vai acumular as funções de técnica do time paulista e da base do Brasil até o término desta temporada.

O acordo firmado entre os presidentes da CBF, Samir Xaud, e do Palmeiras, Leila Pereira, prevê que Camila permaneça no time paulista até o final da temporada. Desta maneira, ela conciliará a função à frente da base do Brasil nas datas Fifa.

Camilla Orlando comanda a equipe feminina do Palmeiras desde novembro de 2023. Depois da aposentadoria como jogadora, a trajetória como treinadora começou pela base do Inter, quando comandou a campanha do título colorado na primeira edição do Brasileirão sub-18 e na conquista do Gauchão na mesma categoria.

Depois, no Bragantino, ela foi a responsável por levar o clube até a conquista do Brasileirão Feminino A-2, em 2021, e ao acesso à elite do Brasileirão.

Camilla também tem passagens por Real Brasília, onde conquistou o Estadual de 2023, e pela seleção dos Emirados Árabes, em 2022.