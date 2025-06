Seleção Brasileira Feminina é convocada para a Copa América; veja a lista

A lista conta com Marta, 39 anos , que retornou à Seleção na última data Fifa e 11 atletas do cenário nacional.

Retornos e cortes

O Brasil estreia em 13 de julho, contra a Venezuela. A Seleção está no Grupo B, que ainda conta com Bolívia, Paraguai e Colômbia. Na fase inicial, as equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno único, e as duas melhores avançarão aos mata-matas.