Seis jogadoras da dupla Gre-Nal são convocadas para a seleção sub-20

A técnica Camilla Orlando convocou, nesta quarta-feira (18), a seleção brasileira feminina sub-20 para um período de treinos em São Paulo. Entre as 26 gurias chamadas, seis atuam no futebol gaúcho.

A goleira Camilly , a volante Myka e a atacante Gabi Inácio foram as coloradas convocadas. Enquanto a goleira Josi , a lateral Allyne e a atacante Julia Martins representarão o time gremista .

As atletas ficarão concentradas no CT Dartanhã, em Guararema, em São Paulo. Os treinos ocorrem de 23 de junho a 2 de julho .

