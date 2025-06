São Paulo x Inter: tudo sobre o jogo da 15ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o São Paulo na próxima quarta-feira (18), às 15h, no José Liberatti, em Osasco. O duelo é válido pela última rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para São Paulo x Inter

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Maressa, Aline Milene e Camilinha; Isa, Dudinha e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

Inter: Mayara; Capelinha, Fefa Lacoste, Bianca Martins e Katrine; Jordana, Mayara Vaz (Marzia) e Marzia (Rafa Mineira); Paola Pereira (Myka), Belén Aquino e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para São Paulo x Inter

Cassia Franca de Souza (DF), auxiliada por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP).

Onde assistir a São Paulo x Inter

A TV Brasil anuncia a transmissão.

Como chegam São Paulo x Inter

São Paulo

O Tricolor paulista já está classificado às quartas de final. Atualmente, o São Paulo é o terceiro colocado, com 30 pontos, e até em caso de derrota para o Inter, não deve ser ultrapassado pelo Palmeiras. O Alviverde poderia alcançar a pontuação, mas teria de tirar seis gols de saldo.

Para este jogo, o técnico Thiago Viana não deve ter novas baixas. Portanto, a expectativa é de força máxima das Soberanas em casa.

Inter

As Gurias Coloradas estão virtualmente eliminadas do Brasileirão. Em 12º, com 14 pontos, o Inter precisaria vencer o São Paulo e torcer por tropeços de Bragantino, América-MG, Grêmio e Fluminense. Além disso, também teria de tirar 11 gols de saldo em relação às paulistas.

Para este jogo, o técnico Maurício Salgado seguirá sem contar com a zagueira Bruna Benites, com edema ósseo no joelho esquerdo. A também zagueira Gi Santos, com torção no tornozelo direito, é dúvida.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.