Saiba qual é a situação contratual da goleira Renata, destaque do Juventude no Brasileirão Feminino

Renata May (esquerda) está no Juventude desde 2022. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

A goleira Renata May foi um dos (talvez o maior) destaques do Juventude na disputa do Brasileirão Feminino. Com 31 anos, a defensora foi decisiva em vários dos jogos que garantiram a permanência alviverde na Série A-1.

A jogadora tem contrato com o Juventude apenas até o final desta temporada. No entanto, há expectativa de uma renovação contratual, com valorização financeira.

Defendendo as cores das Esmeraldas desde 2022, a proximidade da família também pode contar para a permanência. A família de Renata reside no interior de Santa Catarina, na cidade de Vidal Ramos.

De toda forma, neste momento, a goleira permanecerá no Juventude. Com contrato até o final da temporada, ela disputará Gauchão e Copa do Brasil pelo clube alviverde.

Destaque no Brasileirão

Renata May esteve, por quatro vezes, na seleção do Brasileirão. O seu grande destaque foi na segunda rodada, contra o Corinthians, quando foi vazada duas vezes e, mesmo assim, ganhou nota 10 do Sofascore. Naquele jogo, fez 14 defesas.

Além deste jogo, também foi eleita a melhor goleira da Série A-1 pela plataforma de estatísticas contra Bragantino (quinta rodada), Real Brasília (sexta) e Ferroviária (12ª).

Números de Renata May na temporada