Saiba quais são as premiações da Copa do Brasil Feminina

Brasil-Far, Grêmio, Inter e Juventude são os representantes do RS na competição.

A terceira fase Copa do Brasil Feminina tem início previsto para 6 de agosto. Além do Brasil-Far, que avançou após eliminar o Itacoatiara-AM, o RS também será representado por Grêmio, Inter e Juventude , que entram nesta etapa.

Retornando ao calendário do futebol feminino nesta temporada, a competição funciona nos mesmos moldes do masculino. Ou seja, com premiações a cada fase.