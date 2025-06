Real Brasília x Grêmio: tudo sobre o jogo da 14ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam o Real Brasília no próximo sábado (14), às 11h, no Defelê, em Brasília. O duelo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Real Brasília x Grêmio

Real Brasília: Tainá; Laine, Camila Santos, Luciana e Petra; Beatriz (Baião), Maiara e Dani Silva; Giovana, Katyelle e Kim (Primo). Técnico: Dedê Ramos.

Grêmio: Leticia Rodrigues; Mónica Ramos, Tayla e Karol Arcanjo; Dani Barão, Daniela Montoya, Jessica Peña (Amanda Brunner), Raissa Bahia e Shashá; Valéria Paula (Gisele) e Giovaninha. Técnico: Cyro Leães.

Arbitragem para Real Brasília x Grêmio

Suanny Aires de Sousa (PA), auxiliada por Kinberlyn Morais Ramos (DF) e David Sousa Santana (DF).

Onde assistir a Real Brasília x Grêmio

O Sportv anuncia a transmissão.

Como chegam Real Brasília x Grêmio

Real Brasília

O time do Distrito Federal luta contra o rebaixamento. Primeiro fora do Z-2, o Real Brasília soma apenas nove pontos no Brasileirão Feminino. Em caso de triunfo diante do Grêmio, porém, pode se salvar da degola já nesta rodada.

Grêmio

As Mosqueteiras almejam ingressar na zona de classificação. Uma vitória aliada a tropeços de América-MG e Bragantino coloca o Grêmio entre os oito primeiros do Brasileirão.

Este jogo marcará a estreia de Cyro Leães como técnico das Mosqueteiras. O treinador, porém, não poderá contar com as meio-campistas Camila Pini e Bia Santos, suspensas.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.