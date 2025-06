Quais os melhores resultados para o Grêmio no complemento da rodada do Brasileirão Feminino

O Grêmio desperdiçou a chance de ingressar na zona de classificação do Brasileirão Feminino e agora terá de secar os adversários diretos para não ver a distância para o G-8 aumentar. Três jogos que ocorrem no final de semana interessam ao Tricolor.

Atualmente, as Mosqueteiras ocupam a 10ª colocação, com 16 pontos, e não podem ser ultrapassadas pelos rivais nesta rodada. A pontuação é a mesma do oitavo colocado, o Bragantino.