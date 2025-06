Por que o Grêmio contratou Cyro Leães para comandar o time feminino

Cyro Leães ao lado de Karina Balestra (E) e Marianita Nascimento (D). Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio optou pela contratação de Cyro Leães, de 44 anos, para assumir o time feminino. O treinador chegou após passagem pelo São Raimundo-AM e substituiu Thaissan Passos, que havia deixado o cargo no início do mês.

A escolha chamou a atenção. Afinal, o Grêmio contratou um profissional que construiu grande parte de sua carreira no futebol masculino. A maior experiência de Cyro no feminino foi de 2001 a 2003, quando treinou as Gurias Coloradas.

A diretora de futebol feminino das Mosqueteiras, Marianita Nascimento, explicou os motivos para optar pela contratação.

— Uma das coisas que mais me encantou nele é que ele é gremista. Ele conviveu com o Capitão América (Adílson Batista), conhece também a história do Felipão e a história do Grêmio. Sempre enfatizo o quanto essa questão é importante: saber quem é o Grêmio — completou Marianita Nascimento.

— A segunda é que ele tem uma habilidade para explicar, o conhecimento dele, a forma de agir. Vocês não viram nenhum treino dele, eu tive a oportunidade de ver e fiquei muito mais feliz ainda, porque eu vi que a gente fez a escolha certa.

Outra dirigente do Grêmio, a diretora adjunta Karina Balestra também justificou a escolha. Quando atleta, ela foi treinada por Cyro Leães no Inter.

— A gente optou pelo Cyro pela experiência dele, pela capacidade que ele vai ter de trabalhar dentro do que a gente necessita no momento — afirmou Karina.

Cyro já passou pelas categorias de base do Juventude, além de ter atuado como auxiliar-técnico em Botafogo-SP, Londrina, Cruzeiro, Ceará, América Mineiro e Amazonas.