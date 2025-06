"O futebol é eficiência e a França foi mais eficiente", avalia atacante do Brasil após derrota em amistoso

A Seleção Brasileira saiu frustrada do último amistoso antes da Copa América. Após abrir dois gols de vantagem, o Brasil perdeu para a França por 3 a 2, nesta sexta-feira (27), no Estádio dos Alpes, em Grenoble.

— Fica o sentimento de que faltou pouco. Acho que o Brasil foi muito superior no primeiro tempo, chamou a responsabilidade desse jogo, principalmente no primeiro tempo, para as atacantes, inclusive eu, caprichar para fazer o gol, porque a gente abriria um placar muito bom se fizesse os gols. Mas não fizemos, né?! O futebol é eficiência e a França foi mais eficiente — avaliou a atacante Kerolin, autora do segundo gol brasileiro.