Novo técnico do feminino do Grêmio se declara para o clube: "Sou torcedor nos níveis mais altos"

Cyro Leães assumiu a vaga que era de Thaissan Passos. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

As Mosqueteiras têm um novo técnico para a sequência da temporada. Cyro Leães, de 44 anos, foi apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (11).

Gaúcho de Porto Alegre, o profissional estava no São Raimundo-AM. Na carreira, também passou pelas categorias de base do Juventude, além de ter atuado como auxiliar-técnico em Botafogo-SP, Londrina, Cruzeiro, Ceará, América Mineiro e Amazonas.

Agora, Cyro voltará a trabalhar no Rio Grande do Sul e, justamente, no seu clube do coração.

— Sou pessoalmente identificado, torcedor dos níveis mais altos possíveis, tenho a minha família toda torcedora, identificada com o Grêmio também. Então, estar nesse clube, exercendo aquilo que eu amo, a profissão que eu me capacitei por muito tempo para conseguir desempenhar, me traz uma alegria que eu não teria nem como quantificar para todos vocês — afirmou o treinador, em sua coletiva de apresentação.

Cyro foi anunciado pelo Grêmio na última terça-feira (10). O profissional já teve o primeiro contato com o grupo de jogadoras.

— Fui muito bem recebido, não só pelas atletas, como também pelo clube como um todo. Acredito que temos uma missão a curtíssimo prazo, que é terminar essas duas próximas rodadas e conseguir seguir para a próxima fase. Todo o trabalho está sendo direcionado para isso.

Experiência com o feminino

A última experiência de Cyro como técnico de um time feminino foi há mais de 20 anos. De 2001 a 2003, esteve à frente das Gurias Coloradas. Depois disso, porém, focou sua carreira no masculino.

— Realmente eu tive uma experiência muito importante junto com o futebol feminino. Ele foi o meio que abriu as portas do futebol profissional e competitivo para mim. Então, eu sempre trouxe isso com um carinho muito verdadeiro. Claro que eram outros tempos, de 2001 para 2025, não dá para comparar a rotina, a estrutura, o reconhecimento e a fluidez que acontecem as coisas dentro do futebol feminino — avaliou o treinador.

O profissional também valorizou o elenco do Grêmio. Atualmente, o grupo das Mosqueteiras conta com cerca de 25 atletas.

— Hoje eu estou à frente de um grupo feminino de altíssimo nível, com atletas profissionais com muita capacidade. O meu desafio pessoal nesse primeiro momento é me conectar com cada uma delas da forma mais rápida, para eu poder ajudar dentro de um período bem breve — afirmou.

Sequência do Brasileirão

O próximo compromisso do Grêmio, visando ingressar na zona de classificação, é no próximo sábado (14). Às 11h, as Mosqueteiras enfrentarão o Real Brasília, no Defelê, no Distrito Federal.

— Eu não acredito que em dois dias você muda completamente tudo o que estava sendo feito, até porque eu não posso chegar no Grêmio e acreditar que o que estava sendo feito não serve, muito pelo contrário, muita coisa vai nos acompanhar por um bom tempo — complementou o treinador.

— São pequenos ajustes, mas eu acredito muito que o principal ajuste ou modelação que a gente vai passar a desenvolver é esse comportamento individual, de brigar, de disputar, de se doar — finalizou Cyro.

Atualmente, as Mosqueteiras ocupam a 10ª colocação, com os mesmos 16 pontos do América-MG — o último na zona de classificação. Restam apenas duas rodadas para se encerrar a fase inicial do Brasileirão Feminino.