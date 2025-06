Juventude x Sport: tudo sobre o jogo da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o Sport no próximo sábado (7), às 15h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Sport

Juventude: Renata May; Hericka Sorriso, Carla Cruz, Bruna Emília e Bell Silva; Leka, Alice e Dani Venturini; Jaielly, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Sport: Nanda; Alessandra (Evinha), Larissa, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia, Jaque (Hayla) e Taissinha; Bianqunha, Gessica e Layza. Técnica: Regiane Santos.

Arbitragem para Juventude x Sport

Michelle Peixoto Safatle (CE), auxiliada por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Mateus Oliverio Rocha (RS).

Onde assistir a Juventude x Sport

O Juventude anuncia a transmissão através do seu canal no Youtube.

Como chegam Juventude x Sport

Juventude

As Gurias Jaconeras almejam sair da zona de rebaixamento e, para isso, precisam vencer o confronto direto diante do lanterna Sport. Atualmente, o Alviverde é o penúltimo colocado, com seis pontos.

Para sair da zona de rebaixamento, o time da Serra precisa vencer o Sport e torcer por empate ou derrota do 3B da Amazônia diante do líder Cruzeiro. Este jogo também ocorre no sábado, às 15h.

Para enfrentar o Sport, o Juventude tem uma baixa confirmada: a lateral-direita Grazi rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e está fora do restante da temporada.

Sport

As Leoas da Ilha são as únicas que ainda não venceram no Brasileirão Feminino. Ao longo de 12 rodadas, o Sport somou apenas dois de 36 pontos possíveis, que deixam o time na última colocação.

Com uma combinação de resultados, a equipe pernambucana pode ter o rebaixamento confirmado já nesta rodada: basta perder para o Juventude e o 3B da Amazônia vencer o Cruzeiro.

Para este jogo, o zagueira Maria Clara é baixa. A defensora cumpre suspensão pelo terceiro amarelo.

Ingressos para Juventude x Sport

Sócios: entrada franca para todas as modalidades. Jaconero Prata e convidado devem emitir o ingresso sem custo em https://juventude.eleventickets.com/socios

Não-sócios: entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível. É necessário emitir o ingresso sem custo em https://juventude.eleventickets.com/

Acessos

Torcida do Juventude: Estação Jaconera

Estação Jaconera Torcida visitante: Portão 5

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.