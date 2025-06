Juventude enfrenta o Sport em confronto direto para fugir do rebaixamento no Brasileirão Feminino

Juventude é vice-lanterna do Brasileirão Feminino. Nathan Bizotto / Divulgação/Juventude

O Juventude espera contar com a força do Alfredo Jaconi para conquistar a permanência no Brasileirão Feminino. Em confronto direto contra a zona de rebaixamento, as Esmeraldas recebem o Sport, neste sábado (7), às 15h.

Atualmente, o time alviverde é o vice-lanterna, com seis pontos. Enquanto as Leoas da Ilha são as últimas colocadas, ainda sem vencer.

Uma vitória nesta rodada deve tirar o Juventude do Z-2 e encaminhar a permanência na Série A-1. O primeiro fora da zona é o 3B da Amazônia, com sete pontos. O time manauara, porém, enfrentará o líder Cruzeiro em Minas Gerais.

Com um triunfo atrelado a um tropeço do rival direto, o Alviverde terminará a rodada na 14ª colocação e chegará aos nove pontos. A estimativa é que com 10 os times se salvem do rebaixamento.

Nas rodadas restantes, o Juventude enfrentará São Paulo (em casa) e Bahia (fora). Enquanto o 3B da Amazônia duelará com Bahia (em casa) e Bragantino (fora).

Time esmeraldino

A lateral Grazi rompeu o LCA do joelho e está fora da temporada. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

Em campo, as Gurias Jaconeras terão uma baixa importante para o restante da temporada. A lateral-direita Grazi rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho e terá de passar por procedimento cirúrgico. Além dela, a atacante Taysa Félix sofreu com o mesmo problema e ainda não estreou na temporada.

Com isso, o provável Juventude para enfrentar o Sport tem: Renata May; Hericka Sorriso, Carla Cruz, Bruna Emília e Bell Silva; Leka, Alice e Dani Venturini; Jaielly, Teté e Kamile Loirão.

Reencontro

Greyce reencontrará o Juventude. Sandy James / Sport/Divulgação