Inter x Itacoatiara-AM pelo Brasileirão Feminino sub-20: horário, onde assistir e arbitragem

Inter, da atacante Gabi Inácio, estreia como mandante. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter volta a campo nesta quarta-feira (18) pelo Brasileirão Feminino sub-20. O confronto será diante do Itacoatiara-AM, às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

As Gurias Coloradas dividem a liderança do Grupo C com o Grêmio. Na estreia, golearam o Paysandu por 9 a 0, fora de casa.

O Itacoatiara-AM, por sua vez, perdeu por 12 a 0 para o Grêmio. Na partida, o time manauara entrou em campo com apenas oito jogadoras.

Arbitragem para Inter x Itacoatiara-AM

Allan Ricardo Freitas da Rosa Azevedo (RS), auxiliado por Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS).

Onde assistir a Inter x Itacoatiara-AM

A partida não terá transmissão em imagens.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, os 24 clubes foram divididos em seis grupos. As Mosqueteiras e estão no Grupo C, junto de Inter, Itacoatiara-AM e Paysandu.

As equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.

Melhor campanha colorada

O Inter já foi campeão do Brasileirão Feminino sub-20 em duas oportunidades. Em 2023 e 2024, as Gurias Coloradas conquistaram as taças do campeonato.