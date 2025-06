Inter x Corinthians: tudo sobre o jogo da 14ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Corinthians no próximo domingo (15), às 18h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Corinthians

Inter: Mari Ribeiro (May); Capelinha, Fefa Lacoste, Bianca Martins (Gi Santos) e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Paola Pereira (Myka), Clara Güell (Belén Aquino) e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

Corinthians: Nicole; Thais Ferreira, Erika e Mariza; Dayana Rodríguez, Yayá, Vic Albuquerque (Duda Sampaio) e Gabi Zanotti (Letícia Monteiro); Jaqueline, Tamires e Ariel Godoi. Técnico: Lucas Piccinato.

Arbitragem para Inter x Corinthians

Jenifer Alves de Freitas (RJ), auxiliada por Otavio Legramanti (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS).

Onde assistir a Inter x Corinthians

O SporTv anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x Corinthians

Inter

As Gurias Coloradas ainda sonham em se classificar às quartas de final do Brasileirão. Para seguir com chances, precisam necessariamente vencer o Corinthians.

O técnico Maurício Salgado tem algumas dúvidas para este jogo: as zagueiras Bruna Benites (edema ósseo no joelho esquerdo) e Gi Santos (torção no tornozelo direito), a atacante Belén Aquino (desconforto muscular) e a goleira May (com sintomas gripais) foram baixas diante do América-MG e são dúvidas para este jogo.

A volante Marzia, por outro lado, cumpriu suspensão na última rodada e volta a ficar à disposição.

Corinthians

As Brabas vêm de nove jogos de invencibilidade no Brasileirão. Vice-líderes da competição, buscam manter a posição — já que não podem mais ultrapassar o Cruzeiro, primeiro colocado.

O técnico Lucas Piccinato não poderá contar com a artilheira Jhonson, que cumprirá suspensão. Além dela, a atacante Andressa Alves (desconforto na panturrilha esquerda) é dúvida para este jogo.

Ingressos para Inter x Corinthians

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Passo D'Areia.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.