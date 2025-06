Inter x América-MG: tudo sobre o jogo da 13ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o América-MG no próximo sábado (7), às 18h, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x América-MG

Inter: Mayara; Ketlin, Fefa Lacoste, Gi Santos e Eskerdinha (Katrine); Jordana, Capelinha, Rafa Mineira e Katrine (Myka); Julieta Morales e Belén Aquino. Técnico: Maurício Salgado.

América-MG: Taluane; Laís Giacomel, Mimi, Ana Clara (Mayara) e Ilana; Ana Flávia, Iara e Rafa Levis; Radija, Arias (Gadu) e Pimenta. Técnico: Jorge Victor.

Arbitragem para Inter x América-MG

Daiane Muniz (SP), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Onde assistir a Inter x América-MG

O SporTV anuncia a transmissão.

Como chegam Inter x América-MG

Inter

As Gurias Coloradas seguem sonhando em avançar aos mata-matas do Brasileirão Feminino. Para isso, a vitória diante do América-MG é crucial. Caso perca, não terá mais chances de se classificar.

Para este jogo, o técnico Maurício Salgado não poderá contar com a zagueira Bruna Benites, que lesionou-se diante do Palmeiras. O Inter ainda não detalhou a gravidade do problema. A volante Myka, que vem atuando como atacante, é dúvida por conta de uma entorse no tornozelo.

América-MG

As Spartanas também vislumbram a classificação. Em caso de vitória sobre o Inter, o América-MG pode ingressar no G-8 — além disso, também precisa que Bahia ou Bragantino tropecem diante de Ferroviária e São Paulo, respectivamente.

O time mineiro tem duas atletas que conhecem bem o Rio Grande do Sul: a lateral-direita Lais Giacomel e a meia Rafa Levis, ambas ex-Grêmio.

Ingressos para Inter x América-MG

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Passo D'Areia.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.