Inter vence o Vasco e mantém liderança do grupo no Brasileirão Feminino sub-17

Inter segue 100% na competição sub-17. - / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas venceram o Vasco, no último sábado (28), pela terceira rodada do Brasileirão Feminino sub-17. Em duelo realizado no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, o Inter conquistou o triunfo por 2 a 1.

O time gaúcho saiu na frente com Aninha, aos 13 minutos do primeiro tempo, e viu Duda Stumpf ampliar aos 23 da etapa final. As cariocas descontaram aos 26 do segundo tempo, com Giovanna, de pênalti.

O Inter, do técnico David da Silva, atuou com: Vitória; Melyssa (Laura Schroll), Duda Freitas, Eduarda e Laura Rodrigues; Martha (Yasmin), Katguria e Duda Stumpf (Gilvania); Aninha, Yngrid Piauí (Natalia) e Laura Dupont (Nathália).

Com o resultado, as Gurias Coloradas chegaram aos nove pontos e permaneceram na liderança isolada do Grupo A. O time volta a campo no próximo sábado (5), às 14h45min, diante do Vasco. Desta vez, o jogo será no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro.

Fórmula de disputa

As equipes se enfrentam dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas: os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.

Próximos jogos do Inter

5/7, 14h45min: Vasco x Inter

13/7, 15h30min: Paysandu x Inter

19/7, 15h: Inter x Paraná