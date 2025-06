Inter vence o América-MG e segue com chance de se classificar no Brasileirão Feminino

Coloradas conquistaram vitória importante para a sequência do Brasileirão. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A vitória veio, mas foi mais suada do que parecia. Após abrir 2 a 0 e ver o América-MG empatar, o Inter buscou um gol na reta final e triunfou por 3 a 2 sobre as Spartanas, no Passo D'Areia, em Porto Alegre, neste sábado (7). Com o resultado, a equipe segue com chance de se classificar no Brasileirão Feminino.

Em jogo válido pela 13ª rodada, as Gurias Coloradas construíram a vantagem com Julieta Morales e Fefa Lacoste. Mas viram Soraya e Pimenta igualarem o resultado, em gols de pênalti.

O placar, que parecia se encaminhar para o 2 a 2, foi alterado com gol da lateral Ketlin, aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Inter chega aos 14 pontos e vê a diferença para a zona de classificação cair para dois.

Agora, restam os jogos contra Corinthians e São Paulo para que o Inter busque os resultados positivos para seguir sonhando com o mata-mata.

Formação colorada

Inter mudou seis peças para enfrentar o América-MG. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter voltou à disputa do Brasileirão Feminino bastante modificado após a data Fifa. Com a mudança no esquema tático, do 3-5-2 para o 4-3-3, o técnico Maurício Salgado promoveu seis alterações na formação titular.

Na defesa, a goleira Mari Ribeiro iniciou na vaga de Mayara, desfalque por sintomas gripais. A linha de quatro a sua frente teve Capelinha e Katrine nas laterais direita e esquerda, respectivamente, com Fefa Lacoste e Bianca Martins formando a dupla de zaga.

O meio de campo teve Jordana como primeira volante, e junto dela estiveram Mayara Vaz (substituindo Marzia, suspensa) e Rafa Mineira.

No ataque, a artilheira Julieta Morales teve a parceria de Paola Pereira e Clara Güell pelas pontas. A uruguaia Belén Aquino, com desconforto muscular, foi desfalque.

Começo movimentado

Julieta Morales abriu o placar para o Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O confronto iniciou tenso, com muitas faltas e reclamações junto à arbitragem. O Inter tentava construir suas jogadas abusando da velocidade das pontas Clara Güell e Paola Pereira. O América-MG, quando tinha a bola, partia em contra-ataque rápido, mas não tinha capricho no arremate.

O placar foi alterado, porém, em jogada de bola parada. Aos 18 minutos, Katrine cobrou escanteio e alçou bola à área. A atacante Julieta Morales venceu a disputa aérea e cabeceou para o fundo das redes. Era o quinto gol da artilheira uruguaia, que colocava o Inter em vantagem diante das Spartanas.

Efetivo, o Inter não deu tempo para que o América-MG reagisse. Três minutos depois, em falta praticamente do meio de campo, a zagueira Fefa Lacoste arriscou em gol. A bola chegou a desviar no travessão antes de morrer no fundo do gol e ampliar o saldo colorado.

Fefa Lacoste ampliou a vantagem colorada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Nervoso com a desvantagem, o time mineiro nem sequer conseguia levar perigo à área de Mari Ribeiro. Foi assim que, aos 31, quase viu o Inter marcar o terceiro. Após novo escanteio cobrado por Katrine, a bola sobrou para a zagueira Fefa Lacoste. Desta vez, porém, a defensora finalizou pela linha de fundo.

As Spartanas só conseguiram uma resposta aos 33 minutos. Foi quando Radija cruzou, pela direita, buscando Soraya, na pequena área. De frente para o gol, a atacante perdeu uma chance incrível, cabeceando sobre a meta.

O Inter teve boa oportunidade, novamente, aos 38. Quando Clara Güell arriscou da entrada da área e exigiu boa defesa de Tainá, no canto esquerdo.

Foi a partir deste momento que o América-MG começou a ter volume de jogo e esboçar uma reação. Aos 43, uma grande chance foi criada com Ilana. Da entrada da área, a lateral tentou encobrir Mari Ribeiro, que buscou com a pontinha dos dedos para impedir o desconto das Spartanas.

Dois minutos depois, porém, as Spartanas tiveram melhor sorte. Após Bianca Martins derrubar Soraya na área, a arbitragem assinalou pênalti a favor das mineiras. A própria atacante cobrou, no meio do gol, para descontar antes de o intervalo: 2 a 1.

Etapa final

O América-MG voltou obstinado pelo empate, e começou levando perigo à área colorada. Logo aos cinco, Rafa Levis cruzou rasteiro e Soraya finalizou direto para fora.

Depois, aos 10, a bola foi alçada à área após cobrança de escanteio. Soraya apareceu novamente e, desta vez, chutou à esquerda de Mari Ribeiro, que apareceu para impedir o empate.

Dois minutos depois, porém, o América-MG aproveitou-se de uma bobeada do Inter. A goleira Mari Ribeiro tentou sair jogando na área e Pimenta apareceu para pressionar. A atacante interceptou a bola e deu o passe rasteiro para Soraya. Foi então que a arbitragem entendeu que a carga de Jordana nas costas da atacante mineira era suficiente para a infração e assinalou pênalti.

Desta vez, a cobrança ficou por conta de Pimenta. A jovem atacante mandou no canto esquerdo. Mari Ribeiro até escolheu o lado certo, mas não conseguiu buscar e apenas viu o América-MG empatar o jogo.

Vitória no final

O Inter demorou a reagir, e usava da qualidade de Fefa Lacoste e Katrine para construir suas oportunidades, em finalizações de longe. A melhor chance veio apenas aos 29, quando Jordana arriscou da entrada da área e exigiu que Tainá buscasse no cantinho esquerdo.

Em jogo aberto, o Inter conseguiu se sobressair aos 38 minutos, contando com a estrela de duas gurias que haviam saído do banco de reservas. Myka cruzou rasteiro pela direita e Ketlin apareceu como uma centroavante para finalizar às redes e colocar o Colorado à frente. O gol garantiu a vitória e manteve vivas as chances de avanço às quartas de final.

Brasileirão Feminino - 13º rodada - 7/6/2025

Inter (3)

Mari Ribeiro; Capelinha, Fefa Lacoste, Bianca Martins e Katrine; Jordana, Mayara Vaz (Ketlin, 15'/2ºT) e Rafa Mineira (Eskerdinha, 15'/2ºT); Paola Pereira, Clara Güell (Myka, 30'/2ºT) e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

América-MG (2)

Tainá; Lais Giacomel (Ana Portugal, 41'/2ºT), Mayara, Mimi e Ilana (Vick, 41'/2ºT); Ana Flávia (Sassá, INT), Iara e Rafa Levis; Radija, Soraya (Emily Arias, 35'/2ºT) e Pimenta (Evelyn, 35'/2ºT). Técnico: Jorge Victor.

Gols: Julieta Morales (I), aos 18 minutos do primeiro tempo; Fefa Lacoste (I), aos 21 minutos do primeiro tempo; Soraya (A), aos 46 minutos do primeiro tempo; Pimenta (A), aos 12 minutos do segundo tempo; Ketlin (I), aos 38 minutos do segundo tempo.

Local: Passo D'Areia, em Porto Alegre

Cartões amarelos: Rafa Levis, Mayara (A); Capelinha, Paola Pereira (I)

Arbitragem: Daiane Muniz (SP), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Ariela Duarte da Silveira (RS).

Próximo jogo

Domingo, 15/6 - 18h

Inter x Corinthians

Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre