Inter recebe o América-MG em busca da vitória para seguir vivo no Brasileirão Feminino

Inter está a cinco pontos da zona de classificação. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter ainda sonha com o avanço às quartas de final do Brasileirão Feminino. A próxima missão é neste sábado (7), às 18h, contra o América-MG. As Gurias Coloradas atuarão no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

A mudança de sede ocorre por uma necessidade. Com o gramado do Sesc Protásio Alves em manutenção, o Inter teve de recorrer a outras alternativas e preferiu atuar em Porto Alegre nas rodadas restantes da Série A-1.

Esta será, ainda, a primeira vez que as Gurias Coloradas jogarão no estádio do São José. O local conta com gramado sintético, o que também será uma novidade para o Inter, que geralmente atua em campos naturais.

Para avançar

O Inter almeja a vitória na busca pela classificação. Em caso de empate ou derrota, a equipe pode ficar de fora do mata-mata ainda neste final de semana.

Se empatar, terá de torcer para o Bahia não pontuar (diante da Ferroviária) e para o Bragantino não vencer o São Paulo. Em caso de derrota, estará eliminado, pois não alcançará mais as pontuações de Bahia e América-MG.

Elenco à disposição

Myka é dúvida para enfrentar o América-MG. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Para buscar o objetivo, o técnico Maurício Salgado seguirá sem poder contar com a zagueira Bruna Benites. A jogadora lesionou o joelho diante do Palmeiras e está no departamento médico. O Inter ainda não informou a gravidade do problema e o tempo estimado para o retorno.

Além dela, a volante Myka é dúvida. A atleta da base vinha sendo utilizada como atacante, mas sofreu uma entorse no tornozelo e foi baixa nas últimas rodadas.

Com isso, o possível Inter para enfrentar o América-MG tem Mayara; Ketlin, Fefa Lacoste, Gi Santos e Eskerdinha (Katrine); Jordana, Capelinha, Rafa Mineira e Katrine (Myka); Julieta Morales e Belén Aquino.