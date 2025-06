Inter perde para o São Paulo e fica fora das quartas de final do Brasileirão Feminino

Virtualmente eliminado antes mesmo de a última rodada começar, o Inter viu as chances remotas de classificação às quartas de final do Brasileirão Feminino se esvaírem com a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, nesta quarta-feira (18). Com o resultado, as Gurias Coloradas terminaram a primeira fase na 12ª posição, fora do G-8.