Inter goleia o Paysandu na estreia do Brasileirão Feminino sub-20 

Inter venceu o Paysandu por 9 a 0. Divulgação / Inter

As Gurias Coloradas estrearam com goleada no Brasileirão Feminino sub-20. Em partida realizada nesta quinta-feira (12), o Inter venceu o Paysandu por 9 a 0 no Estádio Francisco Vasques, em Belém.

Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Milenna, Stephanie (duas vezes), Joana (duas vezes), Gabi Inácio (duas vezes), Aninha e Paraguaia.

O time de David da Silva atuou com Camilly; Duda Abreu, Milenna, Clara e Érica; Vanessa, Pietra e Joana; Gabi Inácio, Myrelle (Aninha) e Stephanie.

Agora, o Inter divide a liderança do Grupo C com o Grêmio. O próximo compromisso do time colorado está marcado para o dia 18 de junho, quarta-feira da próxima semana, às 15h, contra o Itacoatiara-AM. O jogo será no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, os 24 clubes foram divididos em seis grupos. As Mosqueteiras estão no Grupo C, junto de Inter, Itacoatiara-AM e Paysandu.

As equipes se enfrentarão dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.

Próximos jogos do Inter

18/6, 15h: Inter x Itacoatiara-AM

x Itacoatiara-AM 2/7, 15h: Inter x Grêmio

x Grêmio 10/7, 15h: Grêmio x Inter

16/7, 16h: Itacoatiara-AM x Inter

24/7, 15h: Inter x Paysandu