Inter faz 16 a 0 no Paysandu e segue líder do grupo no Brasileirão Feminino sub-17

Inter segue líder do Grupo A. - / Divulgação/Inter

O Inter aplicou mais uma goleada no Brasileirão Feminino sub-17. Em duelo contra o Paysandu, neste sábado (21), as Gurias Coloradas venceram por 16 a 0. A partida ocorreu no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Diullya, Nathália (duas vezes), Katguria (duas vezes), Duda Stumpf (três vezes), Eduarda Santana, Duda Freitas, Yngrid Piauí (três vezes) e Aninha (três vezes).

A equipe de David da Silva atuou com: Vitória; Melyssa (Laura Schroll), Duda Freitas (Milena), Eduarda Santana e Laura Rodrigues (Isadora Rech); Martha (Laura Kines), Katguria e Duda Stumpf; Aninha, Yngrid Piauí (Diullya) e Nathália.

Com o resultado, o Inter mantém a liderança do Grupo A, agora com seis pontos. O time colorado também detém o melhor ataque do campeonato, com 30 gols marcados em apenas dois jogos.

A equipe gaúcha volta a campo no próximo sábado (28), às 15h, contra o Vasco. O duelo será no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Fórmula de disputa

As equipes se enfrentam dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançam aos mata-matas: os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.

Próximos jogos do Inter

28/6, 15h: Inter x Vasco

5/7, 15h: Vasco x Inter

13/7, 15h30min: Paysandu x Inter

19/7, 15h: Inter x Paraná