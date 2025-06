Inter faz 14 a 0 no Paraná em estreia no Brasileirão Feminino sub-17

As Gurias Coloradas estrearam com vitória no Brasileirão Feminino sub-17. Em partida realizada neste sábado (14), o Inter aplicou 14 a 0 no Paraná , no Estádio Durival Britto, em Curitiba.

O grande destaque ficou com a atacante Yngrid Piauí, que balançou as redes em quatro oportunidades . Além dela, também fizeram gols: Laurinha (três vezes), Nati (duas vezes), Aninha, Laura Rodrigues, Isa Canhota, Mel e Duda Stumpf.

Com o resultado, o Inter assume a liderança do Grupo A, com três pontos. As Gurias Coloradas voltam a campo no próximo sábado (21), às 15h, contra o Paysandu. A estreia como mandante ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.