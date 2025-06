Inter enfrenta o Corinthians em busca da vitória para seguir vivo no Brasileirão Feminino 

Inter, de Jordana (esquerda) e Fefa, luta para vencer o Corinthians. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas enfrentarão o Corinthians em busca de apenas um resultado para seguir sonhando com a classificação no Brasileirão Feminino. No duelo neste domingo (15), às 18h, apenas a vitória interessa para o Inter.

Se perder ou empatar, o time de Maurício Salgado pode ter suas chances de classificação dizimadas com uma rodada de antecedência. Atualmente, o Inter luta com outros quatro times pela última vaga aos mata-matas. Todos os rivais, porém, tem melhor pontuação.

As Gurias Coloradas iniciam a rodada na 12ª colocação, com 14 pontos. Enquanto o último no G-8 é o América-MG, com 16. Se perder e qualquer um dos adversários diretos (América-MG, Bragantino, Grêmio ou Fluminense) vencer, o Inter não terá mais chances de avançar.

Atletas à disposição

Para buscar os três pontos diante das Brabas, o técnico Maurício Salgado tem algumas dúvidas: as zagueiras Bruna Benites (edema ósseo no joelho esquerdo) e Gi Santos (torção no tornozelo direito), a atacante Belén Aquino (desconforto muscular) e a goleira May (com sintomas gripais) foram baixas diante do América-MG.

O Inter não atualiza, oficialmente, as informações acerca das atletas entregues ao departamento médico. No entanto, nas imagens divulgadas pelo clube, apenas a goleira May aparece treinando normalmente. A volante Marzia, que cumpriu suspensão na última rodada, também volta a ficar à disposição.

Com esses reforços, Maurício Salgado lutará pelo segundo triunfo da história do Inter diante do Corinthians. O último ocorreu em 2023, por 2 a 0, também pelo Brasileirão Feminino.