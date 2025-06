Inter encerra Brasileirão Feminino em partida protocolar contra o São Paulo

Inter, de Rafa Mineira, enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira (18). Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter encerrará sua participação no Brasileirão Feminino nesta quarta-feira (18), às 15h, em Osasco. O duelo contra o São Paulo será apenas protocolar, já que as Gurias Coloradas entram em campo virtualmente eliminadas.

— O campeonato acabou para nós. A gente tentou lutar enquanto tinha chances, mas acabou no sentido de classificação, não no sentido de nossa entrega. Nós temos um jogo difícil contra o São Paulo e temos que jogar bem. Somos um time grande e não podemos ter dois jogos muito ruins — afirmou o técnico do Inter, Maurício Salgado.

Para avançar aos mata-matas, o Inter teria de vencer o São Paulo e secar Bragantino, América-MG, Grêmio e Fluminense. Não bastando isso, ainda precisaria tirar 11 gols de saldo em relação ao rival paulista, que atualmente é o oitavo colocado.

Para a história

Por conta disso, próprio clube colorado já trabalha com a eliminação. O desempenho é o pior do Inter desde que conquistou o acesso à elite do Brasileirão Feminino.

Em seis edições, as Gurias Coloradas têm sua melhor campanha em 2022, quando foram vice-campeãs. Além disso, o time gaúcho também acumulava duas eliminações nas quartas e duas nas semifinais.

Agora, não estará nem entre os oito melhores. O foco é fazer um bom jogo contra o São Paulo, para terminar a competição com confiança e depois focar na Copa do Brasil.

— O que o torcedor colorado pode esperar é que o Inter vai voltar a ser muito competitivo, que é uma coisa que não foi nesse primeiro semestre. Nas outras competições, vamos entrar para brigar pelos lugares mais altos — finalizou Maurício Salgado.

Além da Copa do Brasil, o Inter também disputará o Gauchão em 2025. As duas competições terão início para o Colorado apenas após a Copa América, em agosto.